LVBP: Francisco Cervelli le lanza un enorme guiño a Navegantes del Magallanes

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El Clásico Mundial de Beisbol 2026 no solo se trata de firmes candidatos al título, sino también de gratas sorpresas. La más destacada hasta los momentos es, sin lugar a dudas, la Selección de Italia, que bajo el mando de Francisco Cervelli disputará los cuartos de final el próximo sábado contra Puerto Rico.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver el manager del combinado italiano con los Navegantes del Magallanes? Pues la respuesta a eso la tiene el propio venezolano, que en días recientes asomó su deseo de ser parte del conjunto filibustero.

¿El futuro reemplazo de Yadier Molina?

Francisco Cervelli no pudo ser más claro y directo cuando le preguntaron qué equipo de la LVBP le gustaría dirigir. Y es que tal como sucede con la mayoría de los nacidos en el estado Carabobo, la Nave se ha convertido en más que un sentimiento, sobre todo para aquellos que están ligados al beisbol.

"Navegantes del Magallanes es el equipo de mi vida. Yo nací en Valencia. Es el equipo de mis amores. Así que algún día", respondió con firmeza.

Por lo pronto, el Magallanes ya ratificó a Yadier Molina para la temporada 2026-2027, pero ante unas declaraciones tan contundentes y apasionadas como esas, no sería descabellado pensar que el nombre de Francisco Cervelli ya se encuentra en el radar de la directiva filibustera para un futuro.

"Yadier (Molina) es un manager increíble. Mejor persona que esa no pueden tener", concluyó el estratega venezolano.