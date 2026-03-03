LVBP: Yadier Molina apuesta por una era de éxitos con Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de Navegantes del Magallanes confirmó la renovación de Yadier Molina, quien continuará al mando del equipo con el objetivo de consolidar un proyecto ganador en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Tras alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, el estratega puertorriqueño expresó su compromiso con la organización y su ambición de sumar nuevos trofeos a las vitrinas de la nave turca.

En declaraciones ofrecidas al departamento de prensa de la organización, Molina se mostró optimista respecto al potencial del grupo. El boricua enfatizó que su decisión de seguir en Valencia responde al deseo de construir un legado duradero. "Creo firmemente que podemos seguir ganando campeonatos en los próximos años, y yo quiero ser parte de esa historia", afirmó el mánager, dejando clara su intención de no conformarse con resultados parciales.

La clave del éxito: Mantener la mentalidad ganadora

Al ser consultado sobre la fórmula para alcanzar los objetivos trazados, Molina fue contundente al señalar que el aspecto psicológico y la preparación diaria son innegociables. Para el puertorriqueño, el éxito obtenido anteriormente no es una garantía, sino una base sobre la cual se debe seguir trabajando con la misma intensidad.

El mánager resaltó que la clave reside en mantener la misma mentalidad que mostraron durante la zafra pasada. Esto implica un enfoque basado en la disciplina, la unión del clubhouse y el respeto por los fundamentos del juego. Molina confía en que, si el equipo logra replicar esa ética de trabajo, las posibilidades de llegar a una nueva final y obtener el título son sumamente elevadas.