LVBP: Magallanes ya piensa en el bicampeonato e inicia su planificación para la 2026/27

Navegantes del Magallanes conquistó el título de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional gracias a un enorme trabajo que inició mucho antes de la zafra, de la mano de la gerencia deportiva. Es por eso que ahora, solo unas semanas después de conquistar el cetro, los filibusteros han empezado a repetir la misma fórmula.

SIn perder tiempo y sin cederle nada a nadie, la comisión deportiva de la directiva turca, encabezada por el presidente Héctor Arias y por el gerente deportivo Federico Rojas, le ha dado inicio a la planificación de lo que será la campaña 2026/27 de la pelota venezolana, al empezar a reunirse con distintos elementos pertenecientes a la organización que están actualmente en el Spring Training.

Magallanes ya piensa en la 2026/27

A través de sus diversas redes sociales, Navegantes del Magallanes anunció que la planificación de la temporada 2026/27 para la organización ya está en marcha, al reunirse con varios peloteros que pertenecen a la organización y que se encuentran actualmente en los campamentos de los entrenamientos primaverales en Estados Unidos.

"De la mano de su comisión deportiva, Magallanes inició visitas a parte de nuestros peloteros en los campos de entrenamiento de Grandes Ligas. Todo con vistas a la temporada 2026-2027 de la LVBP", reza el texto publicado.

En las fotos, se puede observar al presidente del Magallanes, Héctor Arias, y al gerente deportivo, Federico Rojas, quienes se reunieron con nombres como Enmanuel De Jesús, Luis Torrens, Saúl García, Thairo Estrada, Jesús Tinoco, Amilcar Chirinos o Vincent Perozo. Sin duda, se puede decir que la "Nave" busca el bicampeonato desde bien temprano.