¡Final de infarto en Nueva York! Iron Honor se impone el Gotham Stakes (G3) y cosecha 50 puntos para el camino al Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado 28 de febrero en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, Nueva York, se vistió de gala con una cartelera de diez competencias, entre ellas el Gotham Stakes (G3) como el plato fuerte.

La selectiva de Grado que cerró la jornada sabatina fue para el lote de ejemplares de tres años, en distancia de la milla (1.600 metros). Con una bolsa de $300.000, la prueba no solo ofreció prestigio, sino también un botín determinante de puntos (50-25-15-10-5) en la ruta hacia el Kentucky Derby (G1).

El potro Iron Honor (número 6), un hijo de Nyquist en Orencia, cumplió con las expectativas de los aficionados al adjudicarse la victoria en un final vibrante. Bajo la conducción del jinete puertorriqueño Manuel Franco y el entrenamiento del estelar Chad Brown, el defensor de las sedas del St. Elias Stable & Lawrence Will demostró por qué era uno de los principales favoritos.

Iron Honor: Victoria Gotham Stakes (G3) Camino al Kentucky Derby

Desde el salto inicial, la carrera se convirtió en un mano a mano electrizante. Iron Honor se enfrascó en una lucha cerrada contra Crown The Buckeye (número 3), quien, guiado por el panameño Ricardo Santana Jr., le planteó una dura pelea durante gran parte del trayecto.

Al entrar en la recta decisiva, ambos ejemplares ofrecieron un duelo de alto calibre en la arena de Aqueduct. Sin embargo, en los metros finales, Iron Honor sacó a relucir su clase y capacidad de respuesta, quebrando la resistencia de Crown The Buckeye, para así cruzar al espejo con total dominio y autoridad.

El pupilo de Brown, logró el crono en 1:37.4 para la milla (1.600 metros) del recorrido y abonó un dividendo de $3,88 a ganador, $2,92 el placé y $2,50 el show.

El resto de los competidores en ubicar las posiciones fueron: Crown The Buckeye (segundo), Right to Party (tercero), Exhibition Only (cuarto) y Balboa (quinto).

Ahora con estos 50 puntos el tresañero Iron Honor consiguió entrar entre los aspirantes a correr en el Kentucky Derby (G1) de 2026 a realizar el día sábado 02 de mayo en Churchill Downs.