Gledys Ibarra y José Ramón Barreto brillando en el cine internacional

Los actores venezolanos Gledys Ibarra y José Ramón Barreto viven momentos profesionales muy importantes en el cine internacional. Ella en Inglaterra con una película, y él en Netflix con una serie que lleva por nombre “Doc”.

José Ramón en Netflix

Será el próximo 4 de marzo que llegará la serie a la plataforma streaming que promete mucho contenido y diversión al público.

En Instagram el criollo posteó un carrusel de imágenes vestido de médico, e informando que el personaje enfrentará diversas emergencias hospitalarias. Además, dijo que su rol lleva sobre sus hombros el peso simbólico de la identidad y la migración.

“Quiero agradecer por la oportunidad con un personaje venezolano en una historia que viaja por el mundo. No solo entrará el actor, sino también un país, la cultura y no hubiese podido ser mejor que con el equipo que tuve”, escribió.

La serie “DOC” de origen mexicano, tiene la protagonización de Juan Pablo Medina, con el papel de Andrés Ferrara.

Gledys Ibarra

La morena que es un referente de talento, entrega y profesionalismo, comentó hace algunos días que es parte de la película “Crime 101”, que protagoniza Halle Berry, Chris Hemsworth y Mark Ruffalo.

A los 65 años la artista criolla tiene el papel de María.

“Una línea ganada a pulso como la primera, con kilómetros de distancia de Venezuela y en otra lengua. Lloré por el privilegio. Pudo ser cualquier otra actriz con esos 6 segundos. Mis 6 segundos esta vez son con Barry Keoghan dirigida por el gran y gentil Bart Layton”, escribió.