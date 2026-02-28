Fútbol Internacional

¡Se acabaron las pérdidas de tiempo! La IFAB incrementará nuevas reglas

Múltiples jugadores utlizan los últimos minutos del partido para fingir lesiones y consumir tiempo

Por

Carlos Mora
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 12:57 pm
¡Se acabaron las pérdidas de tiempo! La IFAB incrementará nuevas reglas
El fútbol tal como lo conocemos está a punto de cambiar su ritmo. En su 140ª Asamblea General Anual celebrada en Gales, la IFAB ha dado luz verde a un paquete de medidas históricas que debutarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El objetivo principal es maximizar el tiempo efectivo de juego y castigar con severidad las tácticas de demora.

El VAR rompe sus límites

Por primera vez, el videoarbitraje tendrá autoridad sobre jugadas que antes eran "intocables" una vez señaladas. Entre ellas, revisarán segundas amarillas o tiros de esquina, una decisión que muchos aficionados pedían desde hace varios años.

Además, para evitar que los jugadores retengan el balón en las bandas o el área pequeña, los árbitros aplicarán una cuenta regresiva visual de cinco segundos.

Mensaje directo a los jugadores

Por otro lado, también se acabó ver a futbolistas cruzando el campo a paso de "tortuga" al ser sustituidos. El jugador tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego desde que se muestra el cartel.

Si tarda más, el sustituto no podrá entrar inmediatamente. Tendrá que esperar hasta la siguiente interrumpción del juego, obligando a su equipo a jugar con uno menos durante ese intervalo.

Asimismo, para frenar las lesiones fingidas en los minutos finales, la IFAB explica que si un futbolista es atendido por el cuerpo médico dentro del campo y el juego se detiene, una vez que el balón vuelva a rodar, deberá permanecer fuera del terreno de juego durante un minuto completo.

Aunque las Reglas de Juego 2026/27 entran oficialmente en vigor el 1 de julio, la FIFA ha confirmado que se aplicarán de forma anticipada para el inicio del Mundial el 11 de junio de 2026.

