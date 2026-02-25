David Faitelson alerta que México no está preparado para recibir al Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial 2026 es noticia por estas horas. No precisamente por la cercanía del evento y lo que genera en el mundo, sino porque lastimosamente las alarmas se han encendido por la ola de violencia generada por el narcotráfico en varias ciudades de México, uno de los tres países que albergará el certamen.

Las imágenes y noticias sobre el país siguen siendo tema de conversación, dado a que distintas localidades se han registrado bloqueos, incendios de vehículos y situación de caos en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, todo después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'Mencho', y que era apuntado como uno de los lideres del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante esto, distintas voces han mostrado su preocupación a que México pueda recibir un evento de tal envergadura, con serias dudas para mantener el orden interno, mientras los carteles declaran la guerra al estado.

Una de esas voces fue un reconocido periodista de este país, David Faitelson, quien no guardó silencio y reconoció las deficiencias que -a su juicio- tiene su nación, a menos de cuatro meses para la cita mundialista.

¿Qué dijo David Faitelson sobre el Mundial 2026 en México?

El comunicador mexicano quiso elevar esta discusión por todos los espacios en los que tiene acceso. "México no está preparado para hacer un Mundial ni hace 10 años ni lo está hoy. Con todo respeto, fue un botín político", dijo en un programa televisivo.

Luego agregó: "Ustedes no vieron ayer a las chicas estas en Aguascalientes corriendo a los vestidores...Yo vivo que en un semáforo me paro a ver si viene alguien de un lado o del otro o alguien tiene una pistola por atrás".

No fue la única ventana por la que expresó opiniones similares. Por su cuenta en X (antes Twitter), también mantuvo esa línea: “México podría ser el primer país en guerra (las cosas hay que decirlas como son) que organiza un evento masivo como un Mundial de Futbol. La realidad fue siempre la misma: México, como país, no estaba preparado para ser sede de un evento mundial masivo del deporte. No podemos tapar el sol con un dedo. Estamos en medio de una guerra”.

En medio de todo esto, distintos países como Bolivia parecen ir de la mano con la opinión de David Faitelson, tanto que han pedido a la FIFA garantías de seguridad para la disputa de los partidos del repechaje internacional en marzo de 2026.