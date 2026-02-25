¡Anótalas! Samuel Marín lleva montas en todas las pruebas de este miércoles en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Tampa Bay Downs inicia otra semana de actividad con una programación de nueve carreras que comenzará a las 12:47 p.m. (hora del Este) / 1:47 p.m. (hora de Venezuela) este miércoles 25 de febrero.

Samuel Marín, jinete criollo que se ha consolidado como el mandamás del óvalo situado en Oldsmar, tiene compromisos en cada una de las carreras y goza del favoritismo que le ha otorgado el handicapper oficial en la línea matutina.

Compromisos de Samuel Marín para el miércoles en Tampa Bay Downs

El histórico circuito tiene el comando del venezolano, que en la primera competencia intentará llevar a la victoria a la potra Thee New Beginning, inscrita en un reclamo de $5,000 a 1,100 metros. Su cotización es de 9/5.

Posteriormente, Marín monta a Lady Rockula en la segunda prueba, representante del establo de Carlos David en un Maiden Claiming de $32,000 a 1,400 metros sobre arena; su momio es de 5-2. Acto seguido, con el cuatroañero Just Relax, entrenado por Michael Simone, competirá en un Claiming de $6,250 a 1,200 metros, también sobre arena.

En la cuarta carrera, con Jokes Up, en binomio con Lynn Rick, irá por el puesto 1 en una competencia de 1,200 metros, Optional Claiming de $8,000, con Morning Line de 3-1. En la quinta, un Maiden Special Weight de $55,000, montará a la cuatroañera Por Voce, entrenada por Jorge Delgado (momio 9/2); Marín buscará otra victoria con 123 libras de handicap.

Los demás compromisos son: X Y Prime en la sexta, Allowance Optional Claiming de $32,000 (cotizada 3-1); Dynamic Actress en la séptima, Allowance de $25,000 (7-2); en la octava, World Wide Web en un Maiden Claiming de $16,000 (4-1); y cierra con Alcohol en la novena, Claiming de $16,000 (5-2).