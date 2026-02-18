¡Oficial! Ariana Valentina se convierte en el primer ejemplar ganador del segundo siglo de carreras en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Tampa Bay Downs este año cumple 100 años de tradición, meeting que dio comienzo el pasado 19 de noviembre. Tampa Bay Downs hoy 18 de febrero cumplió 100 años de carreras; en un deporte tan competitivo, sobrevivir un siglo como hipódromo, y no como casino con máquinas tragamonedas, ni como un centro de juegos con crisis de identidad, es toda una hazaña.

Es un logro que merece más que un pastel simbólico, un logo y un comunicado de prensa. Merece el reconocimiento de quienes apuestan, juegan y se preocupan por el hipódromo.

Comienzo de un nuevo siglo

La programación de este miércoles 18 de febrero, de nueve carreras, marca el inicio de un nuevo siglo de competencias para el hipódromo ubicado en Oldsmar, Florida.

La jornada inició con un claiming de $26,500 en distancia de 1.664 metros en pista de arena, exclusiva para yeguas maduras. En la misma Adriana Valentina se convierte en el primer ejemplar ganador del segundo siglo de carreras en Tampa Bay Downs. Con la conducción de José Batista para el entrenador y propietario Ramón Davila Aguayo, da paso a un nuevo comienzo de tradición y colorido en la Florida.

Adriana Valentina, hija de Palace Malice, consigue su primera victoria en la temporada y la cuarta de por vida en 34 presentaciones con una producción que sobrepasa los 100 mil dólares para sus conexiones. El tiempo agenciado por la ganadora fue de 1:42.29 y en la taquilla dejó pago de $8.00; $4.20; $2.80.