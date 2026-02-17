Estilista venezolano hizo cambio de look a Thalía para Premios Lo Nuestro

Suscríbete a nuestros canales

Thalía tendrá la responsabilidad de ser presentadora en Premio Lo Nuestro 2026, a realizarse el próximo jueves 19 de febrero en Estados Unidos. La actriz y cantante estará un año más en la ceremonia que premia lo mejor de la música latina, por lo que debe lucir radiante.

Thalía renovada

Para tan importante momento la intérprete de “Rosalinda”, no dudo en irse a Miami, Florida, para atenderse en el salón del venezolano Enrique Guzmán.

A través de Instagram Thalía mostró el resultado de su abundante melena con un balayage, que destacó el color natural de su cabello.

Con suaves ondas, cabello hidratado e iluminado, la estrella mexicana presumió el resultado que llevará al evento musical a realizarse en el Kaseya Center de Miami.

Tras finalizar el cambio de look, thali grabó con el estilista y su equipo un divertido video de la canción “Dancing Queen”, que estrenó hace algunos días en su canal oficial de YouTube.

Un venezolano brillando

Enrique Guzmán lleva con enorme éxito su salón de belleza Armandeus Brickell, donde atiende a importantes artistas de la música, actuación y entrenamiento como Gaby Espino, Catherine Siachoque, Aylin Mújica, Aleyda Ortiz, Kerly Ruiz, Shannon de Lima, entre muchas otras.

Dedicación y mucho empeño ha colocado el venezolano en su trabajo, tocando el cabello de tantas artistas y teniendo una fama muy grande en la ciudad del sol.