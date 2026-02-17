Aclaran duda sobre la zona de strike en las transmisiones de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) se encuentra en un proceso constante de evolución tecnológica, y con la llegada de la temporada 2026, los rumores sobre cambios drásticos en la experiencia del espectador no se han hecho esperar. En las últimas horas, una ola de desinformación inundó las redes sociales sugiriendo que la icónica "caja" de la zona de strike desaparecería de las transmisiones en vivo. Sin embargo, la realidad es mucho menos radical y responde a una estrategia de integridad deportiva.

Contrario a lo que dictan los titulares alarmistas, la zona de strike gráfica no se va a ninguna parte. El cambio real radica en la forma en que se visualizan los lanzamientos individuales dentro de ese recuadro, una modificación técnica que busca proteger la competitividad del juego frente a los avances del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS).

¿Qué cambia realmente en la pantalla del televisor?

De acuerdo con un reporte detallado de Jeff Agrest, periodista del Chicago Sun-Times, la modificación es sutil pero significativa para el análisis en tiempo real. Hasta ahora, las cadenas de televisión solían diferenciar gráficamente si un pitcheo era marcado como strike o bola, utilizando colores o formas distintas (como círculos rellenos o huecos) para validar la decisión del umpire de forma inmediata.

A partir de esta temporada, esa distinción visual desaparecerá. El espectador seguirá viendo el rastro del lanzamiento y su ubicación exacta dentro o fuera de la caja, pero la gráfica no confirmará si el sistema oficial lo consideró un strike "puro" o una bola. Todos los lanzamientos se visualizarán con el mismo diseño circular, sin importar si el envío cruzó el corazón del plato o si apenas rozó la esquina.

Factor ABS

La razón detrás de esta decisión no es estética, sino estratégica. La MLB está implementando de forma progresiva el sistema ABS, y la liga desea evitar que los equipos obtengan ventajas competitivas procesando datos visuales instantáneos de las transmisiones. Al eliminar la confirmación gráfica inmediata de la "verdad" del sistema sobre cada pitcheo, se reduce la posibilidad de que el personal en los dugouts o salas de video utilice esa información en tiempo real para ajustar estrategias de forma artificial.

La caja llegó para quedarse

Es importante recalcar que para el fanático promedio, la experiencia de ver un juego de béisbol seguirá siendo prácticamente la misma. La referencia visual que permite juzgar el control de un lanzador o la disciplina de un bateador permanece intacta. La polémica en redes sociales nació de una interpretación errónea de los informes técnicos, transformando un ajuste de visualización de datos en una supuesta eliminación total de la tecnología de seguimiento.