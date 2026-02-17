Del oeste al este: Baeza ganador de Grado 1 fue transferido a la cuadra de Bill Mott

Suscríbete a nuestros canales

El turf hípico mundial recibió a mediados de la semana pasada la triste noticia de la desaparición física de uno de los grandes entrenadores en Estados Unidos, John Shirreffs, flamante entrenador de una de las grandes yeguas que ha tenido Norteamérica, Zenyatta, además de otros grandes corredores.

A raíz de su fallecimiento sus ejemplares fueron cambiados de establos. Entre ellos el ejemplar Baeza, ganador del Pennsylvania Derby (G1), que ahora estará en el establo del entrenador Salón de la Fama, Bill Mott.

Baeza ahora irá la costa este

Baeza, ganador de Grado 1, se dirigirá al este para unirse al establo del entrenador del Salón de la Fama Bill Mott, confirmó el copropietario Robert Clay de Grandview Equine el 16 de febrero. El movimiento, informado por primera vez por Daily Racing Form, se produce pocos días después del fallecimiento de su exentrenador, John Shirreffs, quien murió el 12 de febrero a los 80 años.

La decisión de llevarlo a su establo, principalmente porque Bill Mott, entrenó a la madre de Baeza, la yegua Puca, y por ende fue fácil definir el futuro del consentido del CRK Stable y Grandview Equine.

Baeza, fue tercero en el Kentucky Derby (G1) y el Belmont Stakes (G1) del año pasado, y segundo en el Jim Dandy Stakes (G2), todos detrás de la estrella del establo de Mott, el Caballo del Año 2025, Sovereignty. Obtuvo una merecida victoria en la máxima categoría en el Pennsylvania Derby (G1) cerca del final de su segunda temporada, como corredor.

Según, declaraciones de sus allegados, el objetivo principal es llegar a la Breeders' Cup. El hijo de McKinzie, iniciará la temporada como cuatroañero con un récord de 2 victorias, 3 segundos y 2 terceros, en nueve actuaciones y ganancias de $1,643,500.