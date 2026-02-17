En la ruta al Kentucky Derby: Este fin de semana se corren tres pruebas que otorgan puntos para la carrera de las Rosas

Suscríbete a nuestros canales

Continúan las pruebas que otorgan puntos en la ruta al Kentucky Derby 2026. Este fin de semana se disputarán tres de ellas exclusivas para potros de tres años que buscan estará presente el 2 de mayo en el mítico hipódromo de Churchill Downs, Louisville, Kentucky, y conseguir la bolsa de $5,000,000 en premios a repartir y un puesto seguro para la Breeders’ Cup Classic G1.

Este fin de semana, el hipódromo de Meydan, Turfway Park y Tokyo recibirá pruebas exclusivas para los juveniles de segundo año en carrera, que buscan sumar puntos que le permitan estar presente en la prueba más famosa del mundo. Las tres competencias programadas otorgan diferentes puntajes a los primeros lugares.

Meydan Race Course: Dubai Road to the Kentucky Derby Stakes

El Dubai Road to the Kentucky Derby Stakes forma parte del Camino Euro/Medio Oriente, con una puntuación de 20-10-6-4-2 a los cinco primeros clasificados, que tienen aspiraciones para este presente al Kentucky Derby (G1). El Dubai Road, catalogado como Patrimonio de la Humanidad, lleva al Kentucky Derby Stakes (anteriormente Al Bastakiya), se corre este viernes dentro de una cartelera de ocho carreras.

El Dubai Road, es la segunda de tres carreras en Emiratos Árabes Unidos con puntuación en la serie Camino al Kentucky Derby. El UAE Derby G2, programado para el 28 de marzo, será última con 100 puntos para el ganador. Salloom, encabeza el grupo de 15 potros de 3 años que buscan un lugar el Derby de las Rosas.

Turfway Park: 13 potros estarán en el John Battaglia Memorial S. por $175,000

Este sábado se corre el John Battaglia Memorial S. por $175,000 en distancia de 1,700 en pista sintética, con la participación de 13 potros de 3 años. Esta prueba otorga de 20-10-6-4-2 a los cinco primeros clasificados. Esta se agregó a la serie Road to the Kentucky Derby en 2021. Este año Street Beast y Stop the Car, encabezan la lista de estos juveniles.

Es el primero de dos clasificatorios para el Derby de Kentucky en el óvalo del Norte de Kentucky. Turfway también contará con el Jeff Ruby Steaks (G3) a finales de marzo, un clasificatorio importante que otorga puntos en una escala de 100-50-25-25-10.

El Battaglia Memorial cobró mayor relevancia en 2022 al producir a su primer ganador del Derby de Kentucky, Rich Strike, quien terminó cuarto en el Battaglia Memorial.

Tokyo Racecourse: Hyacinth Stakes con 30 puntos para el ganador

El hipódromo de Tokyo Racecourse, ubicado en Fuchu, Tokyo, Japón, recibe este fin de semana el Hyacinth Stakes es una carrera de caballos abierta para purasangre de tres años. Será a una distancia de 1,600 metros, y es una de las cuatro carreras japonesas que están incluidas dentro del calendario. Posee un premio al cambio de $321,822 y al ganador le corresponden 30 puntos. Luego 15-9-6-3 a las cuatro posiciones restantes. Esta prueba fue incluida a partir 2017, a la serie Road to the Kentucky Derby.