Harry Kane: La eficiencia de un depredador que ya mira a los ojos a las leyendas

El fútbol mundial se ha rendido ante la última hazaña de Harry Kane. Tras su reciente doblete con el Bayern Múnich, el delantero inglés ha alcanzado la mítica cifra de 500 goles oficiales en su carrera profesional. Sin embargo, lo que ha encendido el debate en las redacciones deportivas no es solo el número, sino la velocidad vertiginosa a la que lo ha logrado.

Superando a los monstruos de la época

La magnitud del récord de Kane se entiende mejor al compararlo con los dos grandes referentes del gol en las últimas dos décadas. Al llegar a los 500 goles en 743 encuentros, el capitán inglés ha superado los registros de:

Cristiano Ronaldo: El máximo goleador de la historia necesitó 753 partidos para llegar a los 500.

Luis Suárez: "El Pistolero" uruguayo alcanzó la cifra en 794 partidos.

Este dato sitúa a Kane por encima de la media de eficiencia de dos de los jugadores más dominantes de la era moderna, confirmando que su paso por el Tottenham, el Bayern y la Selección de Inglaterra ha sido una clase magistral de consistencia.

El club de los elegidos: ¿Quiénes fueron más rápidos?

Aunque la marca de Kane es asombrosa, el "club de la velocidad" sigue teniendo a dos guardianes en la cima. En toda la historia documentada del fútbol de élite, solo dos hombres alcanzaron los 500 goles en menos tiempo que el británico:

Lionel Messi: En una dimensión aparte, el astro argentino necesitó apenas 632 partidos para firmar su gol número 500, una marca que parece blindada para el futuro. Robert Lewandowski: El polaco, predecesor de Kane en el Bayern, logró la gesta en 734 partidos, apenas 9 encuentros menos de los que necesitó Harry.

El efecto Múnich

Desde su llegada a la Bundesliga en 2023, la producción de Kane se ha disparado. Si bien en la Premier League era un goleador de élite, en Alemania ha promediado casi un gol por partido, lo que le ha permitido "recortar" distancias en este ranking histórico y superar la proyección que traía Cristiano Ronaldo a su misma edad.

"Alcanzar los 500 goles es un orgullo, pero lo que me motiva es que cada uno de ellos sirva para ganar títulos". — Harry Kane tras el encuentro ante el Werder Bremen.

Con 32 años y en plenitud física, el próximo gran reto de Kane es el récord histórico de la Bundesliga de Lewandowski (41 goles en una temporada), un hito que, al ritmo que lleva, parece estar a su alcance antes de que termine el 2026.