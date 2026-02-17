El golpe de la semana en La Rinconada: Un reaparecido amenaza con tumbar los cuadros del 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El tercer domingo de febrero llega al Hipódromo La Rinconada con la reunión número 09 del año. La cartelera ofrece un total de 11 competencias, entre las que destaca una Condicional Especial en la quinta prueba del programa y el tradicional juego del 5y6 nacional, el cual iniciará sus acciones a partir de la sexta carrera de la jornada.

La atención de los analistas se detiene en la octava competencia (tercera válida), un llamado para purasangres machos de 6 y más años, ganadores de una y dos carreras. En este compromiso de 1.100 metros, la nómina presenta 12 aspirantes, entre ellos Verstappen. El entrenador Abraham Campos ratificó la inscripción del ejemplar bajo la conducción del jinete aprendiz Winder Véliz.

Un regreso con linaje clásico

Verstappen, un castaño de seis años defensor de las sedas del Stud "Bam Bam", acumula un periodo de inactividad de 105 días. Su última actuación oficial data del 9 de diciembre de 2025, fecha en la que finalizó en la décima casilla en la prueba donde se impuso el importado Juan Valdez.

A pesar de su récord de un triunfo en 15 presentaciones, su pedigree invita al respeto. El hijo de Slew’s Tizzy en Something Regal posee sangre del Haras Los Samanes y es nieto del recordado campeón Templado. Este último fue un pilar de la hípica venezolana con victorias clásicas en el Victoreado (G3), Albert H. Cipriani (G2) y Comparación (G1), además de su destacada campaña en Gulfstream Park donde conquistó el Coconut Grove Stakes.

En busca de la primera foto del año: Jinete Entrenador

La jornada de este domingo representa un reto estadístico para sus conexiones. La yunta conformada por Véliz y Campos acude a su tercer intento en busca de la victoria. Asimismo, tanto el jinete como el preparador perseguirán en esta octava carrera su primer éxito de la presente temporada en el óvalo de Coche.

Dada su frescura física y el linaje que lo respalda, Verstappen surge como un ejemplar de alto riesgo para los cuadros del 5y6 que puede sacudir la pizarra de dividendos.

Estos han sido los ejercicios más recientes para Verstappen:

Feb 07 Y. Caguado E/S 14,3 28 42 (600) 56/72,2// cómodo con remate de 14.

Feb 14 W. Veliz E/S 13,2 26,2 39,4 (600) 53,2/69,3// cómodo con remate de 13,2. Informó la División de Tomatiempos del INH.