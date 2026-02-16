LVBP: ¿Finalizó el vínculo entre Maikel García y Tiburones de La Guaira?

Suscríbete a nuestros canales

A estas alturas del año, la mayoría de los grandeligas venezolanos están 100% enfocados en el Spring Training y en la venidera temporada 2026 de la MLB. Sin embargo, es posible que uno que otro todavía tenga su mente sobre el acontecer de la LVBP, como pareciera ser el caso de Maikel García.

Maikel vuelve a la carga

Para nadie es un secreto que la relación entre el grandeliga venezolano y los Tiburones de La Guaira no va por buen camino, esto luego de todo lo que se vivió durante la campaña 2025-2026 del torneo local.

En su momento, el de La Sabana no se guardó nada y en reiteradas ocasiones criticó el desempeño de la gerencia y directiva del conjunto escualo, entre esos por el mal manejo que tuvieron desde un principio.

Ahora, durante este lunes se dio a conocer que los litoralenses buscarán nuevo manager para la zafra 2026-2027, ya que todo apunta a que no contarán con los servicios de Marco Davalillo, quien asumió las riendas del equipo tras la destitución de Gregorio Petit.

Dicho esto, Maikel García fue consultado por un usuario en redes sociales sobre si le gustaría tener en su equipo a José Alguacil, su coach de infield en los Reales de Kansas City y exmanager de los Leones del Caracas.

"Yo no tengo equipo en Venezuela", respondió de forma contundente. De esa manera dio a entender que su vínculo con los Tiburones de La Guaira podría haber llegado a su fin, al menos hasta que surjan cambios en el tren gerencial de la organización o hasta que ambas partes solucionen sus diferencias.