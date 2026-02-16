LVBP: Tiburones de La Guaira busca un nuevo manager para la temporada 2026/2027

Suscríbete a nuestros canales

El movimiento en el roster comienza a tomar forma en las oficinas de los Tiburones de La Guaira de cara a la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional La organización ya sabe que deberá tomar una decisión clave: designar a un nuevo manager para este nuevo proyecto que será la edición 2026/2027.

De acuerdo con la información del periodista Daniel Álvarez, Marco Davalillo no regresará al mando del conjunto litoralense. La noticia abre una discusión que dará mucho de qué hablar en las próximas semanas y meses dentro de los fanáticos guairisitas.

Tiburones de La Guaira busca nuevo manager

La salida de Davalillo obliga a la gerencia a redefinir todo lo que será la planificación. Más allá de los resultados que se dieron en la temporada pasada, el equipo necesita estabilidad y una figura capaz de gestionar un clubhouse con talento joven y peloteros de experiencia.

Su salida es un claro mensaje de que la gerencia desea construir un nuevo inicio que sea ganador y dominante. Su llegada se dio tras la destitución de Gregorio Petit, pero al igual que no cumplir con los objetivos, ya se buscan nuevas figuras para el futuro.

La Guaira viene de dos temporadas intensas, con altibajos y polémicas por diversos cambios de jugadores. Ahora, la prioridad pasa por construir un proyecto sólido que les permita volver a lo más alto de la pelota criolla.

Finalmente, el mercado de managers comienza a moverse y este será uno de los temas principales dentro de los Tiburones de La Guaira de cara a lo que será su próximo proyecto en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.