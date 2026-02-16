Asalto al mando: Francisco Quevedo busca la cima del meeting en La Rinconada ante la ausencia del líder

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche mantuvo su intensidad este fin de semana con la celebración de 18 carreras. Durante la jornada dominical, el interés se centró en los dos clásicos de grado, cuya bolsa de premios incluyó un bono adicional especial a repartir de $130.000 por competencia, cifra que eleva el nivel competitivo del espectáculo.

El 5y6 nacional imparable: Récord dominical consecutivo en La Rinconada

Poder de convocatoria absoluto: El Hipódromo La Rinconada registró una cifra histórica el pasado domingo tras recaudar Bs 291.653.740,00 a través del 5y6. Este resultado consolida el repunte de la actividad hípica y encamina al "cuadrito" nacional hacia un nuevo techo financiero: los 300 millones de bolívares para la próxima jornada.

Se acerca Francisco Quevedo: Meeting Victorias Jinetes

Francisco Quevedo se convirtió en la figura central de la jornada nocturna del sábado. El jinete alcanzó un valioso triplete de victorias gracias a los ejemplares Big Valdi, Miss Paola (USA) y Like A Star (CHI). Aunque la tarde del domingo le resultó esquiva, estos triunfos le permiten recortar distancias frente al líder Robert Capriles. El puntero de la estadística, quien solo obtuvo un éxito en el fin de semana, deberá cumplir ahora una suspensión de dos semanas, escenario que Quevedo buscará capitalizar.

(Big Valdi)

(Miss Paola)

(Like A Star)

Ya cumplida la séptima y octava fecha del primer meeting así van las cosas:

1) Robert Capriles con 10 victorias.

2) Francisco Quevedo con 7 victorias.

3) Félix Marquez y Oliver Medina con 5 victorias.

4) Jhonathan Aray, Yoelbis González y Juan Pablo Paoloni con 4 victorias.

5) Johan Aranguren, Omar Rivas, Maykel Rodríguez, José Alejandro Rivero, Julio Moncada, Jaime Lugo Jr. y Ángel Ybarra con 3 triunfos.