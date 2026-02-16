Anthony Edwards se une a Kevin Garnett en este hito del All-Star

Suscríbete a nuestros canales

La historia de los Minnesota Timberwolves en el Fin de Semana de las Estrellas se escribió con letras de oro este domingo. Anthony Edwards no solo deslumbró con su capacidad anotadora y carisma, sino que se alzó con el trofeo de MVP del All-Star Game 2026, inscribiendo su nombre en un altar donde, hasta ahora, solo habitaba una leyenda.

Con esta distinción, Edwards se convierte en apenas el segundo jugador en la historia de la franquicia en obtener el galardón al Jugador Más Valioso del partido de mitad de temporada.

Un vacío de 23 años

Para entender la magnitud de lo logrado por "Ant-Man", hay que retroceder más de dos décadas en el tiempo. Antes de la exhibición de anoche en Houston, el único lobo que había logrado dominar el escenario estelar fue el icónico Kevin Garnett.

Kevin Garnett (2003): "The Big Ticket" se llevó el MVP en Atlanta tras una actuación de 37 puntos y 9 rebotes, liderando a la Conferencia Oeste en un partido que necesitó dos prórrogas.

Anthony Edwards (2026): Veintitrés años después, Edwards rompe la sequía con una actuación electrizante que confirma su estatus como una de las caras principales de la liga.

El ascenso de una nueva era

La victoria de Edwards no es una casualidad, sino la culminación de un proceso de maduración que ha llevado a los Timberwolves a competir en la élite del Oeste. Mientras que Garnett representó la intensidad y la garra de Minnesota en los años 2000, Edwards aporta un estilo explosivo y una confianza desmedida que ha cautivado a los aficionados globales.

"Estar en la misma frase que KG significa todo para mí", declaró Edwards tras recibir el trofeo. "Él construyó los cimientos de lo que somos en Minnesota, y yo solo trato de seguir elevando el estándar".

Con Edwards liderando el camino, Minnesota deja de ser una promesa para convertirse en una realidad con pedigrí de MVP.