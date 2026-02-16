Bajo la Lupa: La NBA investigará a Kevin Durant

Suscríbete a nuestros canales

La NBA se encuentra en estado de alerta tras el estallido de un nuevo escándalo digital que involucra a una de sus mayores superestrellas. La liga iniciará una investigación formal contra Kevin Durant luego de que salieran a la luz capturas de pantalla de una presunta cuenta "burner" (anónima) utilizada para criticar duramente a sus propios compañeros y entrenadores.

La cuenta, identificada en redes sociales como @gethigher77, habría sido expuesta tras filtrar conversaciones privadas y comentarios públicos que, por su especificidad técnica y personal, apuntan directamente al actual jugador de los Houston Rockets.

Los comentarios de la discordia

Lo que ha elevado la gravedad del asunto no es solo el uso de cuentas secretas (una práctica que Durant ha admitido en el pasado), sino la naturaleza de los ataques hacia los integrantes de su propio vestuario:

Falta de confianza : En uno de los mensajes filtrados, se lee: "No puedo confiar en que Jabari [Smith Jr.] meta un maldito tiro o consiga una parada" . Este comentario es particularmente sensible, dado que Durant fue contratado precisamente para ejercer un rol de mentor sobre el joven núcleo de Houston.

Ataques al banquillo : Los reportes indican que la cuenta también lanzó críticas hacia el cuerpo técnico, cuestionando decisiones estratégicas y el rendimiento de otros jugadores clave como Alperen Sengun.

Tensión con excompañeros: Las filtraciones también revivieron viejas rencillas, con mensajes despectivos hacia figuras de su etapa en los Phoenix Suns, incluyendo comparaciones fuera de lugar sobre el liderazgo en su antiguo equipo.

Aunque Durant ha defendido anteriormente el uso de estas cuentas como una forma de "conectar con la comunidad del baloncesto sin filtros", la NBA prohíbe conductas que puedan perjudicar la integridad o la armonía de los equipos.

Hasta el momento, ni los Houston Rockets ni los representantes de Durant han emitido un comunicado oficial. Sin embargo, el ambiente en el vestuario se presume tenso, especialmente para jugadores jóvenes como Jabari Smith Jr., quienes ahora deben lidiar con la posibilidad de que su principal referente los critique a sus espaldas bajo el anonimato del internet.