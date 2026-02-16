¿El fin del Draft?: Adam Silver considera nueva estrategia para los novatos

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que podría alterar para siempre el ecosistema de la NBA, el Comisionado Adam Silver y su círculo de asesores más cercano están evaluando una medida sin precedentes: la abolición total del Draft de novatos.

Según fuentes cercanas a la liga, la oficina del Comisionado "consideraría seriamente" permitir que los jugadores que ingresan a la liga lo hagan como agentes libres, eliminando el sistema de selección que ha estado vigente desde 1947. Esta propuesta extrema surge como la "última opción" para detener de una vez por todas el fenómeno del tanking (la estrategia de perder partidos deliberadamente para obtener mejores turnos de selección).

La llegada de talentos generacionales ha provocado que múltiples franquicias "tiren la toalla" antes de mitad de temporada, afectando la competitividad y los ingresos por televisión.

¿Cómo funcionaría la "agencia libre de novatos"?

Aunque los detalles aún están en fase de discusión, el concepto básico transformaría el mercado de la siguiente manera:

Adiós a la lotería: Los equipos ya no recibirían una recompensa por tener el peor récord.

Presupuesto de novatos: Cada equipo tendría una cantidad limitada de dinero (similar a una excepción salarial o un "cap" de firmas) para atraer a los mejores prospectos.

Poder de decisión: Los jugadores, como en el mercado laboral convencional, elegirían su destino basándose en el proyecto deportivo, la ciudad, el cuerpo técnico o las oportunidades de marketing.

La propuesta no está exenta de críticas. Muchos analistas y gerentes generales temen que este cambio beneficie desproporcionadamente a los mercados grandes (como Nueva York, Los Ángeles o Miami), dejando a las franquicias de mercados pequeños sin la herramienta principal para adquirir superestrellas.

Adam Silver ha demostrado ser un comisionado dispuesto a experimentar (como lo hizo con el torneo Play-In y el In-Season Tournament). Si bien la abolición del Draft requeriría una negociación masiva con el sindicato de jugadores (NBPA), el simple hecho de que se esté considerando "seriamente" marca un punto de inflexión en la guerra de la liga contra la falta de competitividad.