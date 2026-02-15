La venezolana Mery Tu Loba consigue máximo premio en los Carnavales de Barranquilla

Suscríbete a nuestros canales

La cantante venezolana, Mery Tu Loba, se consagró como la gran triunfadora de la Noche de Orquestas del Congo de Oro 2026.

La artista logró obtener el primer lugar en la categoría Merengue este 14 de febrero, un hito que marca un antes y un después en su carrera y en la historia de la música tropical para Venezuela y República Dominicana, países que representó en el escenario colombiano.



La Organización Carnaval de Barranquilla, máxima autoridad de la fiesta, le otorgó el codiciado Congo de Oro, reconociendo formalmente su "magistral presentación e interpretación de este género musical en la plataforma artística más importante de la fiesta más grande de Colombia".

Este laurel premia su talento vocal, pero sobre todo su capacidad para conectar con la esencia de una festividad que es Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Mery Tu Loba celebra el Congo de Oro 2026

Visiblemente emocionada, Mery Tu Loba compartió el impacto personal y profesional que representa este logro. "Quiero agradecerles siempre el apoyo que han tenido para conmigo, con mi carrera. Me siento muy feliz y afortunada. Soy la primera artista en el género del merengue venezolana en ganar un Congo de Oro para Venezuela, un galardón o el galardón más importante de los carnavales de Barranquilla", expresó la artista tras recibir la estatuilla.



Para Mery, este triunfo es el reflejo de una trayectoria marcada por la perseverancia: "Eso significa mucho para mí, espero que para mi país signifique tanto como significa para mí. Fue un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucha entrega, de mucho amor, un trabajo con respeto. Me caracterizo por ser una mujer resiliente y este es el resultado de un trabajo arduo, y de que los sueños, si se trabajan, se pueden ver materializados. Hoy, 15 de febrero, Mery Tu Loba, artista Congo de Oro para mi querida Venezuela".



La presentación de Mery Tu Loba en la "Puerta de Oro de Colombia" destacó por un despliegue coreográfico impecable, una orquesta de primer nivel y un carisma arrollador que mantuvo a los asistentes de pie durante todo su show.

Con este Congo de Oro bajo el brazo, la intérprete se prepara para una gira nacional e internacional que llevará su propuesta de merengue renovado a nuevos horizontes, consolidándose como la nueva embajadora del género en la región.