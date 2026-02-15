Oswaldo Vizcarrondo revela detalles sobre el nuevo proyecto de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo ciclo de la selección nacional ya tiene hoja de ruta. En una entrevista exclusiva para la Vinotinto TV, Oswaldo Vizcarrondo reveló lo que será su filosofía al mando del combinado nacional.

Lejos de los clichés, el estratega criollo mostró una visión clara que apuesta por el fútbol asociativo, el rigor táctico y una conexión total con las categorías base.

Estilo de juego ambicioso

Al ser consultado sobre qué perfil de jugador buscará para este proceso, Vizcarrondo fue tajante al explicar que no basta con la calidad técnica, pues el sacrificio por el compañero es innegociable.

El seleccionador afirmó que buscará que los futbolistas puedan llevar a cabo lo que el cuerpo técnico entiende que tienen como cualidad individual, pero con la condición indispensable de que pongan ese talento al servicio del colectivo.

Sobre el estilo de juego que mostrará Venezuela bajo su mando, el "Patrón" prometió un equipo que no teme tener la pelota.

Asimismo, aseguró que se verá una selección que querrá darle protagonismo al balón y que buscará adaptarse a las condiciones que se presenten. Para lograrlo, el cuerpo técnico trabajará en no dejar nada al azar, dándole un plan de juego claro a los jugadores y manteniendo siempre una cultura de mucha autocrítica.

Conexión entre la absoluta y las juveniles

Uno de los puntos más innovadores de su intervención fue el plan de unificar criterios con las categorías inferiores para facilitar la transición de las nuevas promesas.

Oswaldo Vizcarrondo explicó que habrá una conexión constante, incitando a los seleccionadores de las categorías más próximas a la absoluta, como la Sub-20 y la Sub-23, a que puedan implementar el mismo modelo de juego.

El objetivo principal es que la irrupción de los jóvenes en la selección mayor no sea un proceso abrupto, sino una evolución natural y fluida.

Su mensaje a Venezuela

Finalmente, la leyenda Vinotinto apeló a su larga trayectoria defendiendo la camiseta nacional desde los 15 años para enviar un mensaje de tranquilidad y ambición a la fanaticada venezolana.

El estratega prometió al país que no faltará el compromiso, el sentido de pertenencia ni el trabajo diario. Cerró su intervención con una declaración de intenciones cargada de optimismo, asegurando que está convencido de que la selección cuenta actualmente con las herramientas necesarias para ser protagonista en el panorama internacional.