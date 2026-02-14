WBC: José Altuve tiene intenciones de asistir al Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve es, sin duda alguna, la ausencia de mayor peso para Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Sin embargo, hay que destacar que el manager Omar López logró confeccionar un roster competitivo para que el equipo ofrezca presentaciones de alto nivel a lo largo del torneo.

Altuve, siempre presente para Venezuela

Los Astros de Houston abrieron las puertas del CACTI Park, en West Palm Beach, Florida, para lo que serán unas semanas intensas de entrenamientos primaverales. En estos primeros días, el grandeliga venezolano se reportó para comenzar a prepararse de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Al término de las prácticas de este sábado, José Altuve respondió algunas preguntas a los medios de prensa, entre esas sus impresiones sobre el Clásico Mundial y lo que significa representar a Venezuela.

"Jugué los dos últimos Clásico Mundial y fue algo increíble, representar a tu país es lo máximo. El ambiente que se vive en estos juegos es de otro nivel, es como una Serie Mundial entre países", comentó.

Como muchos ya saben, la baja de Astro Boy del combinado venezolano se debe a que no recibió el permiso por parte del seguro médico, algo que ningún pelotero debe pasar por alto si quiere evitar problemas a futuro.

Asimismo, también confesó que tratará de apoyar a Venezuela en el estadio, siempre y cuando no choque con sus compromisos con Houston en Florida.

"Quería ir este año, pero no estuvo en mis manos el tema del seguro médico. Será muy difícil, pero allí estaré apoyando a la selección. Había comprado varios boletos para mi familia pensando que iba a jugar, así que espero usarlos", finalizó.