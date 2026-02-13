MLB: Luis Rengifo llevará todo su talento a un equipo competitivo de la Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de las Grandes Ligas verá a otro pelotero venezolano con una nueva organización. Este es el caso de Luis Rengifo, que luego de varios meses en la agencia libre pudo alcanzar un acuerdo con uno de los equipos más competitivos de la Liga Nacional.

Rengifo, a cubrir una vacante

Según informó el periodista Mark Feinsand durante este viernes, el grandeliga venezolano pactó con los Cerveceros de Milwaukee por una temporada y 3,5 millones de dólares, además que podrá ganar otros 1,5 millones en incentivos. Cabe agregar que el acuerdo incluye una opción mutua de 10 millones para 2027.

Desde la zafra 2022 hasta la 2024, Luis Rengifo se estableció como un gran utility para los Angelinos de Los Ángeles, produciendo una ofensiva superior al promedio mientras jugaba en múltiples posiciones. Sin embargo, el año pasado experimentó un enorme bajón en sus números debido a problemas físicos.

Vale recordar que el de Naguanagua llegó a ser de los peloteros más valiosos de los Angelinos cuando estaba en su mejor momento, al punto de ser uno de los constantes objetivos comerciales para ser canjeados dada su utilidad en muchos aspectos.

Ahora, los Cerveceros de Milwaukee se hacen con los servicios de un Luis Rengifo que muy probablemente será el tercera base titular para el Opening Day. Recordemos que en días recientes la organización canjeó a Caleb Durbin y Andruw Monasterio a las Medias Rojas de Boston.

Números de Luis Rengifo en la temporada 2025 de la MLB