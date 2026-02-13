WBC: Venezuela y su lineup de peloteros ausentes para el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El 6 de marzo es la nueva fecha más esperada para los fanáticos del beisbol en el país, ya que la Selección de Venezuela tendrá su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Dicho compromiso se realizará en el LoanDepot Park de Miami, y ese primer rival del Grupo D será Países Bajos.

Ausencias notables en Venezuela

Desde hace varios días que se conoce el roster vinotinto para el torneo. El manager Omar López reunió a un grupo talentoso y versátil, no sin antes tener que lidiar con inconvenientes respecto a los seguros médicos y permisos de varios peloteros.

Y es que si hablamos de las ausencias más notables, sin duda que la de José Altuve es la que más pesa, pues se trata de uno de los jugadores criollos de mayor liderazgo y experiencia en las Grandes Ligas. Pero a pesar de esta baja, Venezuela contará con otros nombres del mismo calibre, capaces de batear y defender en los momentos de más apremio.

Pero Astro Boy es apenas la punta del iceberg. De hecho, ya sea por un tema de permiso o porque sencillamente está bien cubierta la posición, otras figuras venezolanas que no jugarán este Clásico Mundial son Miguel Rojas, Anthony Santander y Robert Suárez.

Lineup de ausencias de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

C - Carlos Narváez

1B - Wilmer Flores

2B - Lenyn Sosa

SS - Miguel Rojas

3B - Luis Rengifo

RF - Anthony Santander

CF - Luisangel Acuña

LF - José Altuve

SP - Martín Pérez

RP - Robert Suárez

Por lo pronto, solo queda esperar que el mes de marzo suba su telón para ver qué tan bien le irá a Venezuela con sus estrellas en este torneo mundialista. Recordemos que su mejor desempeño en un Clásico Mundial de Beisbol fue en 2009, cuando finalizaron en el tercer lugar.