Urgente: Anuncian el primer retiro oficial en el 5y6 nocturno de La Rinconada

El INH confirmó la información a través de sus plataformas digitales

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 02:08 pm
Foto: José Antonio Aray.
Este sábado 14 de febrero, a partir de la 6:30 de la tarde, se desarrollará en el hipódromo La Rinconada, la programación de la reunión número 7 del primer meeting de la presente temporada, con un total de ocho carreras que incluye una condicional especial para caballos nacionales e importados.

En horas de la mañana de este viernes 13 de febrero, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de una yegua que no se dará de la partida en una de las pruebas válidas para el 5y6 nocturno.

Yegua: Retirada 5y6 nocturno La Rinconada

Precisamente es en la quinta del programa, tercera válida reservada para yeguas nacionales e importados de cinco años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

La primera yegua en ser retirada en dicha carrera nocturna es la número 9, Yankee Lake, pues contaba con la conducción del jinete Jervis Alvarado y la preparaba por Yorvis Villamizar para los colores del Stud El Incomodo.

Su última actuación fue el pasado domingo 08 de este mes, en la sexta válida de la sexta reunión, la cual, llegó décima a 12 cuerpos de la ganadora Star Plus. Culminada la competencia, el jockey Alvarado informó a la Junta de Comisarios del INH que Yankee Lake tuvo una mala partida.

Motivo del retito: Yankee Lake La Rinconada 

De acuerdo con la información del INH en sus redes sociales, la razón del retiro de la pupila de Villamizar fue por Inapetencia.

 

Viernes 13 de Febrero de 2026
