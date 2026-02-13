MLB: Jackson Chourio muestra proyecciones de superestrella para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Jackson Chourio llega a 2026 con expectativas altas y proyecciones que refuerzan su estatus como uno de los talentos jóvenes más emocionantes del béisbol. Según el tablero de proyecciones de FanGraphs, el jardinero figura para disputar alrededor de 151 juegos y 651 apariciones al plato, con cifras destacadas: 25 jonrones, 92 carreras, 88 impulsadas y 24 bases robadas, y un OPS proyectado cercano a .786, una combinación que resume poder, velocidad y presencia en el lineup.

Esas proyecciones colocan a Chourio como un jugador con valor ofensivo integral: aporta poder para la media distancia, agresividad en las bases y la capacidad de generar ritmo ofensivo desde el centro del diamante. Además, los pronósticos de FanGraphs lo estiman con un wRC+ por encima del promedio, lo que sugiere que su producción no sería solo circunstancial sino sostenida a lo largo de la temporada.

Evolución importante para Chourio

Desde la óptica del desarrollo, estos números son coherentes con la evolución física y técnica observada en Chourio: mayor tasa de barrels, velocidad de sprint entre los mejores del circuito y un perfil defensivo utilizable en los jardines. Para Cerveceros de Milwaukee, contar con un jardinero proyectado para esas cifras es acomodar una pieza clave en la construcción del lineup y la búsqueda de victorias consistentes en 2026.

En resumen, las proyecciones anticipan una temporada de consolidación para Jackson Chourio: número redondos de poder y robo que, de cumplirse, lo confirmarían como uno de los principales representantes venezolanos en las Grandes Ligas y una pieza central en los planes a corto y mediano plazo de Milwaukee.