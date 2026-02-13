¡Inalcanzable! Importante Stud venezolano forma parte del cuadro de honor del Clásico Segula C ¿De quién se trata?

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número ocho, será el día domingo 15 de febrero como parte del primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada. La mencionada jornada dominical cuenta con una programación de 10 competencias que incluye dos clásicos: Ségula C (GIII), Hylander (GIII).

Stud Ferálico: Triunfo Historial Clásico Ségula C La Rinconada

Hablar de la hípica en Venezuela es, necesariamente, rendir tributo al Stud Feralico. Esta divisa no solo representa una de las trayectorias más sólidas y respetadas, sino que constituye el brazo ejecutor del prestigioso Haras La Primavera. Bajo la visión estratégica de los Paparoni, esta divisa ha logrado amalgamar la cría selecta con el éxito deportivo, convirtiéndose en un referente de constancia y calidad en el óvalo de La Rinconada.

Dentro de su nutrido palmarés, destaca su dominio en el Clásico Ségula C (Grado III), una prueba que pone a prueba la precocidad y el fondo de las mejores yeguas nacionales e importadas del patio caraqueño.

El Stud Feralico ha grabado su nombre en este trofeo en dos ocasiones memorables, ambas hijas del semental estrella Champlain:

2018: Rosemont, con una conducción impecable del jinete campeón Robert Capriles y bajo la tutela profesional del entrenador Héctor Reyes.

2024: Daniela Runner: Repitió la hazaña para los colores del Ferálico. En esta ocasión, la yegua contó con la destreza del experimentado jinete Jean Carlos Rodríguez y el entrenamiento para ese momento de Rafael Cartolano.

El Clásico Segula C (GIII) de este domingo representa una cita con la historia para el Stud Ferálico. Actualmente igualados con el Stud LAM con dos victorias en este evento selectivo. El señor César Paparoni confía en la casta de Marakovitz (número 3) quien funge como copropietario del Stud en sociedad (G.A.-Ferálico). Un triunfo de la descendiente de Jorge Zeta de este domingo sería un golpe a la cátedra y un reconocimiento a la constancia de una de las divisas más importantes del país.