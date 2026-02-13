Isabella Ladera confirma su embarazo: ¿Cuándo podría nacer el bebé?

Suscríbete a nuestros canales

El 13 de febrero, justo un día antes de la celebración del amor, la modelo venezolana Isabella Ladera y su pareja, el peruano Hugo García, pusieron fin a los rumores y confirmaron que se convertirán en padres a unos meses de iniciar su relación.

Para el exchico reality este sería su primer hijo, mientras que para la creadora de contenido, representa su segundo retoño y llegará a acompañar a su hermanita mayor, Mía Antonella. El anuncio lo dieron a través de sus redes sociales.

El hermoso anuncio de Isabella Ladera

Desde hace semanas, seguidores de Hugo e Isabella venían especulando sobre un posible embarazo debido a imágenes en las que la influencer mostraba una ligera “pancita”, lo que encendió las expectativas en redes sociales.

Ahora, la noticia es un hecho y la pareja compartió una imagen confirmando que, están esperando su primer hijo en conjunto. “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, fue el mensaje que dejó la venezolana en Instagram.

La publicación vino acompañada de una imagen de la pareja mostrándole al mundo el eco y, aunque no se ve completamente la pancita de Isabella, sí deja ver un poco que el embarazo estaría bastante avanzado.

¿Cuándo nacería el bebé?

En el programa de espectáculos “Q’ Bochinche”, el reportero de espectáculos Ric La Torre, confirmó que el bebé nacerá en los próximos meses no tan lejanos, según fuentes cercanas consultadas por el mencionado show de farándula.

“Nos han contado que nace entre el mes de abril y mayo (...) Se estuvo especulando mucho de este embarazo y sacaban algunas imágenes de Isabella Ladera, ellos han estado jugando con esto en las últimas semanas”, indicaron en vivo.

Isabella y Hugo confirmaron su romance a mediados de octubre de 2025, tras ser vistos en diferentes ocasiones en situaciones románticas, pese a que la modelo venezolana aún vivía las consecuencias de su amorío con el colombiano Beéle.