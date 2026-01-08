Isabella Ladera disfruta de su “hija” con Hugo García en medio de rumores de embarazo

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace mucho tiempo, la vida sentimental de la modelo venezolana, Isabella Ladera, ha estado bajo la lupa del público. Su polémica relación con Beéle la puso en el ojo del huracán, pero, ahora parece haber encontrado una estabilidad.

En octubre de 2025, la criolla confirmó su relación con el guapísimo Hugo García, de quien no se ha separado un instante y han estado viviendo mágicos momentos. Recientemente, trascendió un rumor que, de ser cierto, cambiaría para siempre sus vidas.

¿Isabella Ladera embarazada?

Antes de finalizar el año, Ladera llamó la atención de los seguidores al publicar ciertos videos en los que toca su pancita e incluso, muchos aseguraron que, su vientre luce un poco abultado siendo indicio de un posible estado de gestación.

Por su parte, García que en entrevistas previas ha expresado su deseo de ser padre, también ha recibido mensajes directos como: “tienes cara de papá”, acompañados de emojis y felicitaciones. Sin embargo, él ha decidido guardar silencio ante lo que se comenta.

Isabella tampoco ha salido al frente de dichas especulaciones y, por el contrario, siguen viviendo su historia de amor en Miami. Vale recordar que, Ladera ya es madre de una niña de 5 años llamada Mía Antonella, fruto de la relación que tuvo con el puertorriqueño Isander Pérez.

La pareja presenta a su "hija"

Aunque la pareja no se ha referido puntualmente al rumor que les rodea, el peruano quiso demostrar la complicidad que existe entre ellos y cómo poco a poco van formando la familia soñada.

En su cuenta oficial de Instagram, Hugo publicó una foto en la que se ve a Isabella Ladera y a su mascota, a la que él llamó “su hijita”. Se trata de la mascota que tienen en conjunto, una perrita que adoptaron y ha conquistado los corazones de sus fans.

“Mi novia y mi hijita”, escribió el chico reality. La escena fue captada durante un momento de relajación junto al mar en Miami.