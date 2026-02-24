El primer ministro de Países Bajos llega al poder enamorado de su novio

Suscríbete a nuestros canales

Un hecho que quedará marcado en los libros de historia neerlandesa involucra a Rob Jetten, quien asumió este lunes 24 de febrero como primer ministro de los Países Bajos, convirtiéndose en el jefe de Gobierno más joven en la historia del país, a sus 38 años.

Pero, esto no es lo único que resuena en su historial, pues, también es el primero abiertamente gay en ocupar ese cargo. Su llegada al Palacio Huis ten Bosch, donde juró ante el rey Guillermo Alejandro, simboliza una nueva etapa política.

El líder del partido centrista y proeuropeo Democraten 66 (D66) deberá negociar con múltiples fuerzas políticas para impulsar su agenda, que incluye temas de seguridad europea, economía y medio ambiente, mientras gobierna sin mayoría absoluta en el Parlamento neerlandés.

El cambo en los Países Bajos

La asunción de Jetten marca un hito relevante para la diversidad en la política europea. Su liderazgo ha sido aplaudido por la comunidad LGBTQ+ y por sectores progresistas que ven en su figura un símbolo de inclusión en uno de los gobiernos más antiguos del continente.

Además de su relevancia política, su historia personal ha captado la atención de público internacional.

Este reconocimiento social se da en un contexto donde los Países Bajos, pioneros en derechos civiles como el matrimonio igualitario, continúan consolidando una imagen de apertura y participación amplia en los espacios de poder.

Primer caballero argentino: Conoce su historia

Jetten no llegó solo a este momento histórico. A su lado está Nicolás Keenan, un destacado jugador argentino de hockey sobre césped, conocido por su paso en la selección nacional Los Leones y su carrera en la liga neerlandesa.

Con su compromiso confirmado, Keenan pasa a ocupar un rol protocolar inédito como “Primer Caballero” de los Países Bajos, un título lleno de significado simbólico que no tiene funciones oficiales permanentes, pero que representa la diversidad y la unión entre culturas.

La historia de amor entre ambos comenzó de manera casual y moderna, según recuerdan en entrevistas, un “like” en redes sociales encendió lo que hoy es una relación estable y visible en escenas públicas importantes.

El protagonismo de Keenan, nacido en Buenos Aires y con una destacada trayectoria internacional, genera un curioso paralelo con otro vínculo argentino influyente en los Países Bajos como lo es la reina Máxima, esposa del rey Guillermo Alejandro.