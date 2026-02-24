Hilary Duff se pronuncia por la muerte Robert Carradine, su padre en "Lizzie McGuire"

Suscríbete a nuestros canales

Tras la confirmación de la muerte del actor Robert Carradine, Hilary Duff se ha pronunciado en redes sociales con un doloroso mensaje para quien fue su padre en el show de telecomedia “Lizzie McGuire”.

Momentos únicos en el set

Ambos vivieron momentos únicos, de química y cariño en el set de grabación de la exitosa serie estrenada el 12 de enero de 2001.

El artista de 71 años interpretó el personaje de Sam McGuire, que causó risas y diversión en el público por las ocurrencias que tenía con Hilary.

En internet corren imágenes de los momentos más especiales que vivieron en el set de la popular casa que conquistó a los niños y jóvenes de todo el mundo.

Hilary Duff se pronuncia

La actriz y cantante utilizó su perfil de Instagram para postear dos imágenes de su tiempo en la serie, y destacando que es una noticia muy difícil de asimilar.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por eso”, escribió.

En este sentido, envió condolencias a la familia Carradine por la partida.

“Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”, destacó.

Dura enfermedad

Familiares revelaron en la confirmación de la noticia, que el protagonista de la película "La venganza de los nerds" presentaba problemas de bipolaridad.

“Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar”, comentaron.