Álvaro Arbeloa defiende a Vinícius y responde a José Mourinho

En la previa del partido de vuelta de los play-offs de la UEFA Champions League, Álvaro Arbeloa, compareció ante los medios con un mensaje claro de unidad y protección absoluta hacia su gran estrella, Vinícius Jr.

El técnico del Real Madrid analizó las claves del encuentro y no esquivó la polémica tras las recientes declaraciones de José Mourinho.

La figura de Vinícius Jr.

Arbeloa no escatimó en elogios para el brasileño, a quien considera la pieza angular de su esquema ofensivo. El español destacó su capacidad técnica y su peso dentro del grupo. "Desde que he llegado está a un grandísimo nivel, es un jugador diferencial".

"Es un chico muy importante dentro del vestuario, un líder. Buscamos que tenga situaciones donde pueda mostrar todo su potencial. Necesitamos que mañana vuelva a disfrutar y haga un buen partido", afirmó.

Consultado sobre la presión externa y los episodios de racismo que ha enfrentado el extremo, Arbeloa subrayó la fortaleza mental del '7' madridista. "Vini Jr. siempre ha demostrado mucha valentía y carácter. Es un luchador. Mañana va a demostrar que es uno de los mejores jugadores del planeta".

Respuesta a Mourinho

Uno de los puntos tensos de la rueda de prensa fue la mención a José Mourinho, quien recientemente cuestionó las celebraciones del brasileño. Su pupilo fue tajante al separar el comportamiento deportivo de los ataques discriminatorios.

“Creo lo mismo que dije la semana pasada. Vini Jr. marcó un gol muy bonito y nada de lo que pueda hacer o haya hecho en el terreno de juego justifica un acto de racismo", sentenció el entrenador.

Cabe destacar, que el estratega portugués del Benfica no estará presente en el banquillo del Santiago Bernabéu, por la expulsión que sufrió en el partido de ida.