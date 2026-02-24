Champions League: Benfica explota contra el criterio de la UEFA

Suscríbete a nuestros canales

Benfica vs Real Madrid es un duelo interesante de los 1/16 de Final de Champions League. Pero tomó otra dimensión cuando Prestianni (presuntamente) dirigió palabras racistas contra Vinicius Jr. En esa línea, Rui Costa, presidente del club portugués se quejó sobre el criterio de UEFA.

Costa mostró su indignación en Madrid por el castigo preventivo a Gianluca Prestianni, sancionado tras acusaciones de racismo. El dirigente calificó la medida de injustificada, asegurando que no existen pruebas; mientras el jugador espera la resolución de Apelación de la UEFA.

La furia del club aumentó al contrastar el caso con la agresión de Fede Valverde sobre Dahl. Pese a la protesta formal, UEFA desestimó sancionar al uruguayo, permitiéndole jugar sin consecuencias. Para Benfica, existe una doble vara de medir por parte del comité de conducta.

El equipo portugués llega al duelo contra el Real Madrid sintiéndose perjudicado por estas decisiones administrativas. La directiva defiende la inocencia de su jugador, tildando de incoherente que una agresión física quede impune frente a una acusación verbal.

Rui Costa sobre el Caso Prestianni

Rui Costa en su condición de presidente del Benfica resaltó los valores del club. Indicando en todo momento que no es un club racista, de hecho, es uno de los más inclusivos en la historia del fútbol. Su máximo ídolo es Eusébio da Silva Ferreira y que se está manchando al club.

Por otra parte, fue tajante sobre el Caso Prestianni reconociendo que si el jugador argentino fuera racista no tendría lugar en la plantilla. De hecho, señaló que el club que combate el racismo y no tendría lugar ningún jugador o actitud racista dentro de la institución.

Costa garantizó que no hay pruebas contundentes que justifiquen la condena social hacia el jugador. El club ha decidido cooperar plenamente con UEFA, mientras protege al argentino. Un jugador que a sus 20 años ha tenido más escándalos que triunfos deportivos.