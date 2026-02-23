Benfica no se rinde: Prestianni viajará a Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La UEFA informó este lunes que el jugador Gianluca Prestianni fue sancionado provisionalmente, mientras se investiga su presunta culpabilidad de un comentario racista a Vinicius durante el partido de ida en los playoffs de la Champions League entre Benfica y Real Madrid.

Pese a esto, desde Benfica -que han defendido desde el primer momento a su jugador en todas las instancias- siguen dando la pelea para que el argentino pueda estar en la vuelta de la serie este miércoles 25 de febrero.

Al menos, así lo indica una de las recientes informaciones que apuntan a que el futbolista viajará a la ciudad de Madrid para estar presente en el Bernabéu, con la ilusión incluso de que pueda ver acción.

El más reciente movimiento de la institución va en esa dirección, tras apelar la decisión de la UEFA y mantenerse en la espera de la resolución de su petición.

¿Qué dijo Benfica sobre la sanción a Prestianni?

Hay que añadir que el cuadro portugués compartió un comunicado en respuesta a la UEFA, marcando el camino en la defensa a su futbolista, tal como ha sido desde que se iniciaron las investigaciones.

"El club lamenta haber privado del jugador mientras el proceso aún está en investigación y apelará esta decisión de la UEFA, aunque los plazos en cuestión apenas tengan efecto práctico para la vuelta del play-off de la Champions League", menciona el texto.

Que también agrega: "Sport Lisboa e Benfica también reafirma su compromiso inquebrantable con la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción diaria, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en figuras destacadas de la historia del Club, como Eusébio".

Con esto, Benfica espera que la decisión sea revertida y que Gianluca Prestianni pueda formar parte de la convocatoria para el partido ante Real Madrid, en el que se decidirá el curso de ambos equipos para la venidera instancia de la Champions League.