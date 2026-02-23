La Vinotinto de las Alturas inicia la concentración para ventana mundialista

Suscríbete a nuestros canales

Con la mira puesta en el certamen mundialista, la Selección Nacional de Baloncesto ha dado inicio oficial a su concentración en territorio brasileño. En una semana marcada por la intensidad de los Clasificatorios a la Copa del Mundo, el cuerpo técnico y los jugadores convocados no han perdido tiempo para aclimatarse y ajustar los sistemas de juego.

El primer paso en Belo Horizonte

Durante la mañana de este lunes, el equipo realizó su primer entrenamiento de la concentración en la ciudad de Belo Horizonte. Esta sesión inicial sirvió para sacudir el cansancio de los viajes de los distintos legionarios y establecer la dinámica de trabajo que regirá durante los próximos días en suelo amazónico.

Una semana de máxima exigencia

La ubicación estratégica en Brasil responde a la necesidad de optimizar los tiempos de preparación antes de los compromisos oficiales de esta ventana.

Se espera que en las próximas horas se incorporen el resto de los jugadores que militan en ligas extranjeras para completar el grupo y definir la estrategia con la que se buscará dar un paso firme hacia la clasificación mundialista. El primer rival al que deberá medirse el quinteto criollo será Brasil el 27 de febrero, mientras que el 2 de marzo se enfrentarán a Chile. Ambos en condición de visitante.