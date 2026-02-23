Ganadora clásica le da a su entrenador la primera victoria del 2026 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos tuvo una programación de 11 carreras donde se disputó una Condicional Especial para yeguas maduras donde la victoria la logró la importada Fleet Street con el jockey Jhonathan Aray y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui en su séptima victoria en diez presentaciones que ha realizado en el país.

La Rinconada: Antonio Martínez consigue su primera victoria del 2026

A la altura de la tercera carrera no válida de la reunión número nueve se corrió una prueba reservada para yeguas nacionales o importadas, ganadoras de tres y cuatro carreras en una distancia de 1.200 metros donde la victoria la logró la cincoañera Mother Carmen, presentada por Antonio Martínez y la conducción del jockey profesional Yoelbis González.

La yegua dominó de punta a punta la competencia y dejó parciales de 23,4 en los 400 metros iniciales, 47 exactos en la media milla, y cerrar con un tiempo oficial de 72,4 en los 1.200 metros con un remate de 25,4 en los últimos 400 metros de la carrera.

La hija de The Great War en Rin Rin por French Envoy alcanza su quinta ganancia en 22 participaciones, donde incluye el Clásico Asamblea Nacional GII de la temporada 2024. Para su entrenador Antonio Martínez es su primera victoria del 2026 y la tercera apenas en su naciente carera, su triunfo anterior habría sido el pasado 12 de octubre del 2025 con el ejemplar Aboke The Sky con el jockey Francisco Quevedo en una prueba de 1.400 metros con un tiempo de 87 flat.