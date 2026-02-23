¿Qué le pasó? Acá tienes el informe del jockey de Miss Coco que no pudo en la segunda válida

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo Internacional La Rinconada tuvo la tarde de este domingo 22 de febrero la celebración de la reunión hípica número nueve del primer meeting del año con una agenda de 11 competencias donde el juego del 5y6 nacional se activo desde la sexta prueba y previo a ello, se corrió una Condicional Especial para yeguas maduras en recorrido de 1.200 metros.

La Rinconada: Informe del jockey de Miss Coco

La segunda de las válidas del 5y6 nacional de la reunión nueve se reservó para yeguas nacionales o importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras en distancia de 1.400 metros donde la victoria fue para la presentada de Germán Rojas, Bella Zafiro con la monta del jockey profesional Félix Velázquez, la cual dejó un tiempo global de 89,1 y generó un dividendo de Bs.683.95 a ganador.

En dicha prueba, se presentaba como una de las favoritas antes de la competencia la pensionada del entrenador César Pérez, Miss Coco, con la monta del jockey aprendiz Winder Véliz, la cual no pudo entrar dentro de la pizarra final.

Finalizada la carrera, Veliz informó a la Junta de Comisarios lo siguiente sobre la purasangre:

El jinete WINDER VELIZ del ejemplar MISS COCO N° 07, informó que su conducida, venia incómoda de la mano derecha en todo el recorrido

Así lo da a conocer la hoja de resoluciones de la novena reunión de la Junta de Comisarios del Institut Nacional de Hipódromos que da a conocer en sus cuentas oficiales de las distintas redes sociales.