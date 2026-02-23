MLS: ¡Al borde! Así fue el enfado de Lionel Messi tras la derrota ante Los Angeles

Suscríbete a nuestros canales

La nueva temporada de la Major League Soccer no comenzó de la mejor manera, para el Inter de Miami y evidentemente, tampoco para Lionel Messi, quien no ocultó su enfado en contra de los árbitros, luego del primer revés del año en el torneo local.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano recibió una goleada 3-0 ante Los Angeles Futbol Club, en un duelo donde el venezolano David Martínez "abrió el celofán" con una gran definición al minuto 38 del primer tiempo.

Lionel Messi casi pierde los estribos:

Después del tanto de la "Joya", Bouanga y Nathan Ortiz se encargaron de sellar la goleada de la oncena de Los Angeles, quienes fueron superiores en todas las estadísticas, excepto en la posesión. No obstante, a la "Pulga" no le gustaron algunas decisiones del colegiado y eso lo llevó a adoptar una postura muy poco peculiar.

Luego del final del compromiso, Lio se dirigía al vestuario y cuando observó al principal pasar al cuarto de árbitros, quiso buscarlo, para encararlo con una notable expresión de enojo.

Luis Suárez contiene a Messi:

De hecho, Messi pasó por la puerta por la entró el colegiado, pero su compañero Luis Suárez logró contenerlo y hacerlo retroceder, sin enfrentar al principal de ese desafío.

Sin duda alguna, el astro argentino siempre está pendiente de cada acción dentro del campo, no obstante, pocas veces se le ha observado enfadado de esa manera fuera de la cancha. Según algunas fuentes, esa acción de Messi está siendo investigada por la MLS.