Selecto grupo: Germán Rojas llega a las 1000 victorias como entrenador

En la reunión número nueve del primer meeting de la temporada 2026, se cumple una programación de 11 carreras, con un Condicional Especial en la quinta no válida, la cual fue ganada por la importada Fleet Street nuevamente en yunta entre Carlos Luis Uzcátegui y el jinete profesional Jhonathan Aray.

La Rinconada: Germán Rojas Jr. llega a las 1.000 victorias como entrenador

A la altura de la segunda válida del 5y6 nacional de este domingo, se corrió una prueba para yeguas nacionales o importadas de cuatro años, debutantes o perdedoras en distancia de 1.400 metros donde la victoria fue para la alazana Bella Zafiro con la conducción del jockey profesional Félix Velázquez y el entrenamiento de Germán Rojas.

Con este triunfo, la cuatroañera sale del lote de perdedoras luego de 11 competencias que ha cumplido la hija del semental Vacation en Piu Bella por Keep Thinking, nacida en el Haras Montesano y propiedad del Stud Excelso del turfman Carlos Fermín.

Los parciales de la competencia fueron de 25 en 400 metros, 48.2 en la media milla y los 1.200 metros en 75 exactos con un crono final de 89.1 con remate de 14.1 en los últimos 200 metros de la competencia.

Para el entrenador Germán Rojas significa su victoria número 1000 como profesional que ha realizado en los óvalos de Valencia, La Rinconada y con experiencia en República Dominicana.