Batacazo del Baskonia que se alza con el título de la Copa del Rey de Baloncesto

El Kosner Baskonia conquistó este domingo 22 de febrero su séptima título de la Copa del Rey de Baloncesto tras superar por 89-100, en una igualada final disputada en el Roig Arena de Valencia, a un Real Madrid que perseguía su trigésimo título. Partido que pudo ver a través de la pantalla de Meridiano Televisión y Meridiano.net.

Con este resultado, el equipo de la localidad de Vitoria hizo gala de su capacidad de jugar finales, ya que terminó con marca de 7-3, es decir un 70% de efectividad. Además, se queda con el honor de vencer por primera vez al poderoso Real Madrid en el la final del torneo.

Mientras que lamentablemente para el Real Madrid por segundo año seguido se queda con las manos vacías y el conjunto merengue ahora deja su récord en la final de la Copa del Rey con marca de 29-25. Asimismo, el conjunto de la capital es el más perdedor del partido por el campeonato.

Tridente del título del Baskonia

El tridente que formaron los estelares Timothé Luwawu-Cabarrot, Eugene Omoruyi y Trent Forrest, autores de 73 puntos de los 100 de su equipo, fueron la principal clave para doblegar al Real Madrid.

El equipo blanco, liderado inicialmente por Mario Hezonja, Facu Campazzo y Sergio Llull, llegó a tener una ventaja temprana de 13-2, lo que obligó a Galbiati a detener el encuentro rápidamente.

La reacción vitoriana llegó de la mano de un espectacular Luwawu-Cabarrot, quien con 28 puntos antes del último cuarto mantuvo viva la esperanza de su equipo junto a las aportaciones de Trent Forrest y Eugene Omoruyi. Aunque el Real Madrid recuperó el mando en varias ocasiones gracias al empuje de Andrés Feliz y Alex Len, el Baskonia resistió el asedio defensivo.

El momento crítico llegó en el último cuarto con la salida de Luwawu-Cabarrot por cinco faltas personales. Fue entonces cuando apareció Markus Howard, quien tras un partido discreto, asumió la responsabilidad ofensiva.

Un triple final de Hezonja amenazó con repetir la épica remontada blanca de semifinales, pero el pulso firme de Howard desde la línea de tiros libres aseguró que el trofeo viajara a Vitoria.

Ficha técnica:

89.- Real Madrid (26+26+20+17): Campazzo (14), Llull (3), Deck (8), Hezonja (15), Tavares (9) -cinco titular- Lyles (4), Abalde (-), Maledon (12), Garuba (5), Feliz (15) y Len (4).

100.- Kosner Baskonia (26+21+20+33): Forrest (22), Howard (6), Radzevicius (2), Frisch (-), Diakite (9) -cinco titular- Villar (-), Omoruyi (23), Kurucs (4), Luwawu-Cabarrot (28) y Spagnolo (6).