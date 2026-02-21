El adiós de las estrellas que hicieron eterna a la Fania All-Stars

Suscríbete a nuestros canales

La historia de la música latina vive un momento de luto con la reciente pérdida de Willie Colón, pero también el cierre de una era que definió el sonido del Caribe con Fania Records.

La disquera que inventó el concepto de la "salsa", llevó el orgullo de ser latino y caribeño a los escenarios más imponentes del mundo con grandes del género que dejaron huellas imborrables en la industria, pero que hoy ya no nos acompañan.

Fania fue fundada en 1964 en Nueva York por el compositor y director de banda Johnny Pacheco y el abogado y empresario estadounidense Jerry Masucci.

El vacío de los artistas de Fania

A lo largo de su trayectoria firmó a las estrellas más grandes de la salsa, a pesar que se han ido apagando, dejan un legado y su nombre escrito en la historia de la música.

Willie Colón o el "Malo del Bronx", fue uno de los pioneros y firmó contrato en 1965, pero dos años más tarde lanza su primer álbum hasta que Héctor Lavoe se une a su banda ese mismo año.

Juntos con su estilo gangster de los finales de los 60 y principio de los 70, revolucionaron la salsa con su propuesta y temas como “Ah, ah, oh, no”, “El día de mi suerte”, “La murga”, “Che Che Colé”, “Te conozco bacalao”, entre otros.

Tiempo más tarde cada uno consolidó su propia carrera. Héctor Lavoe, escribió su propio nombre en el libro de la música, pero sin olvidar sus inicios en la disquera que le dio la oportunidad de brillar.

A esta era de inmortales musicales se le une el gran Cheo Feliciano como solista en 1971. Su estilo sedoso y sensibilidad lo consolidaron como un miembro estelar de la Fania All Stars, marcando una era dorada en la salsa bajo la dirección de Johnny Pacheco.

Así como los exponentes más exitosos fallecieron, también lo hicieron muchos de los músicos que los acompañaban en vivo.

Poder femenino en Fania Records

La única mujer en la época de oro conquistó cada rincón del mundo con su peculiar “¡Azúcar!”. Celia Cruz se integró a Vaya Records, perteneciente al mismo grupo de Fania y fundada por los empresarios.

La "Guarachera de Cuba" se convirtió en el alma femenina del movimiento y no tardó en ser reconocida internacionalmente gracias a canciones como “La Vida es un Carnaval”, “Bemba Colorá”, “Quimbara”, y más.

La Fania All-Stars, un proyecto más allá de lo musical

Lo que comenzó en una pequeña oficina de Nueva York se transformó en un fenómeno sociopolítico en la cultura latina. Artistas como Héctor Lavoe, Ismael Miranda y Rubén Blades le dieron voz a los barrios de América Latina.

El cierre de este ciclo no solo se debe a la ausencia física de sus líderes y muchos de sus exponentes, sino al cambio de paradigma dentro de la industria musical. La conocida como salsa clásica o de orquesta pasó a ser el sonido predominante a convertirse en un objeto de culto y estudio académico.