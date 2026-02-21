El paso de Willie Colón por los escenarios más emblemáticos de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela ha sido la parada segura de muchos artistas internacionales en sus giras, y, por supuesto, Willie Colón fue uno de ellos. La leyenda de la salsa visitó el país en reiteradas ocasiones llenando de gozo a todo su público.

Caracterizados por ser un país caribeño y un gusto extremo por la salsa, el intérprete de grandes éxitos llegó a presentarse en distintos escenarios como solista y a dúo a lo largo de su carrera.

Sus éxitos como “Oh, ¿qué será?”, “El gran varón” y “Pedro Navaja” resonaron en cada rincón del territorio nacional.

Willie Colón y su paso por Venezuela

La primera vez que el artista pisó Venezuela fue el 21 de mayo de 1979 junto a Rubén Blades en un evento realizado en el Poliedro de Caracas llamado el “Concierto Mayor”, donde cantaron los temas del disco “Siembra”.

Años más tarde, en 1998, regresaría a la Base Aérea La Carlota con el panameño en un concierto multitudinario de 150 mil personas, un espectacular festival auspiciado por MTV y respaldado por Amnistía Internacional, llamado “Concierto en la Base: La Música por tus Derechos”.

Para el 2008, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Willie Colón conquistó al público caraqueño con un recital íntimo para llevar sus himnos musicales a dos mil quinientos asistentes.