LaLiga: Así fue el penal que derribó al Real Madrid ante el Osasuna

Sorpresa hasta ahora en la jornada de este sábado 21 de febrero en LaLiga. El líder del campeonato, el Real Madrid, se fue al descanso en desventaja frente a CA Osasuna en un partido que tomó un giro inesperado tras la intervención del VAR.

El conjunto blanco no logró imponer condiciones en la primera mitad y terminó pagando caro un momento puntual dentro del área en el que se vio involucrado el defensa español Asencio y el arquero belga Thibaut Courtois.

El encuentro comenzó con dominio territorial del Madrid, pero sin profundidad clara en los últimos metros. Osasuna, ordenado y paciente, supo resistir los primeros intentos y fue creciendo con el paso de los minutos hasta equilibrar el trámite del juego y aprovechando sus oportunidades a la contra.

Real Madrid - LaLiga

La acción determinante llegó tras una revisión arbitral. El árbitro acudió al monitor después de que el VAR detectara una posible infracción dentro del área madridista. Tras analizar la jugada, se decretó penal a favor del equipo local y amonestó al guardameta belga.

Desde los once pasos, Osasuna no falló y puso el 1-0 en el marcador, desatando la euforia en las gradas.

Sin embargo, queda todo el segundo tiempo por delante para ver si el Real Madrid puede reaccionar y darle vuelta al marcador en este nuevo fin de semana del fútbol español.