¡Triunfo histórico! ¿Desde cuándo no ganaba Osasuna al Real Madrid?

El Osasuna firmó uno de los momentos más sorpresivos del fin de semana futbolero, tras ganar al Real Madrid en la jornada 25 de LaLiga. Los de Navarra pudieron alcanzar un agónico triunfo con marcador de 2-1 ante el apoyo de su gente en El Sadar.

El hombre héroe en el encuentro fue sin duda alguna Raúl García de Haro, con ese tanto al minuto 90', después de una maniobra para aplaudir de pie, en la que se internó en el área, ejecutó un recorte para dejar tirado a Raúl Asencio y luego definir ante la humanidad de Thibaut Courtois.

La victoria es especial para Osasuna por muchas razones. No solo porque son tres puntos vitales para mantenerse en la zona media de la tabla de posiciones, siendo novenos con 33 puntos, sino porque regresó a la senda de la victoria ante los merengues, algo que no ocurría hace bastantes años.

¿Cuándo fue la última victoria de Osasuna ante el Real Madrid?

Para encontrar ese momento exacto hay que tirar de hemeroteca y remontarnos al año 2011. Sí, hace 25 años, cuando el 1 de enero pudieron imponerse a la oncena madridista con marcador de 1-0, también en el mencionado estadio El Sadar.

El gol en aquel partido lo firmó Javier Camuñas en el minuto 63' de partido, con asistencia de Carlos Aranda. Desde entonces, el cuadro de Navarra no supo lo que era celebrar tres puntos o un triunfo en otra competición midiéndose a los de Valdebebas.

De hecho, en todo ese periodo, lo más cerca que pudieron estar de la victoria fueron gracias a seis empates registrados, todos compitiendo en distintas ediciones de LaLiga. Para enmarcar este resultado, también habría que señalar otros datos, esta vez compartidos por un reconocido estudioso de la estadística, como Mister Chip.

En sus apuntes comentó que Real Madrid "no perdía en La Liga por un gol en el 90' o en tiempo añadido desde el 5 de abril de 2025" y que: "Osasuna no derrotaba en Pamplona a un Real Madrid líder desde el 14 de abril de 2002".