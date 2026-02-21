LMBP: Renato Núñez regresa a La Tribu

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) se prepara para vivir una temporada más, y Caciques de Distrito ha dado el primer golpe sobre la mesa. La organización capitalina confirmó oficialmente el regreso de Renato Núñez para la edición 2026, asegurando la presencia de uno de los bates más temidos del Caribe en su alineación estelar.

El oriundo de Valencia, estado Carabobo, volverá a lucir el uniforme de "La Tribu" en lo que será su tercera incursión en el circuito de verano venezolano.

Un refuerzo de lujo para el sueño del campeonato

Con una trayectoria destacada en las Grandes Ligas, especialmente con los Orioles de Baltimore donde conectó más de 30 cuadrangulares en una sola campaña, su llegada a Caciques representa una garantía de fuerza en la parte media del lineup.

A pesar de haber tenido participaciones breves en las temporadas 2023 y 2024, el impacto de Núñez ha sido innegable. Su presencia en el clubhouse fue fundamental para que el equipo alcanzara las instancias de semifinales en 2024. Ahora, con el compromiso de disputar la zafra completa, las expectativas de la directiva y el cuerpo técnico apuntan directamente hacia la obtención del título.

Números en la Liga Mayor

Núñez acumula un total de 12 imparables en apenas 53 turnos oficiales al bate, una cifra que destaca especialmente por su capacidad productiva al sumar 14 carreras impulsadas y despachar cinco cuadrangulares, lo que promedia un vuelacercas por cada diez turnos aproximadamente y lo ratifica como una de las piezas más peligrosas del lineup capitalino para la venidera zafra 2026.