MLB: Carlos Carrasco brilla en primera salida de la primavera

Suscríbete a nuestros canales

El derecho venezolano Carlos Carrasco dejó claro este sábado que su brazo todavía tiene historias que contar en las Grandes Ligas. A escasos días de cumplir 39 años, el experimentado lanzador firmó una actuación dominante en el triunfo de los Bravos de Atlanta sobre los Rays de Tampa Bay.

Una salida controlada y de calidad

Carrasco se acreditó la victoria tras completar una labor de dos entradas impecables, apoyado en la precisión, más que en la potencia. A pesar de permitir tres imparables, el "Cookie" demostró su capacidad para salir de aprietos sin conceder carreras. Lo más destacado de su jornada fue la ejecución de sus pitcheos quebrados, logrando retirar a tres bateadores por la vía del ponche y manteniendo a la ofensiva de los Rays totalmente fuera de balance.

Un dato que llamó la atención fue su velocidad. Con una recta que promedió las 90.5 millas por hora, Carrasco no buscó abrumar a los rivales con fuerza bruta, sino con inteligencia y ubicación. Su habilidad para localizar pitheos en las esquinas y cambiar los tiempos de los bateadores confirmó que su transición hacia un lanzador de "fineza" está completamente consolidada.

La batalla por un puesto en la rotación de los Bravos

A pesar de su brillante salida, el camino de Carlos Carrasco hacia el roster del día inaugural no está exento de obstáculos. El venezolano se encuentra en el campamento de los Bravos bajo un contrato de ligas menores, lo que le obliga a ganarse cada centímetro de terreno frente a una competencia interna sumamente joven y talentosa.

El principal desafío para el larense no es solo su rendimiento, sino la situación contractual de sus compañeros. Atlanta cuenta con varios lanzadores que ya no tienen opciones de ser enviados a las menores sin pasar por waivers, como Grant Holmes, Bryce Elder, José Suárez y Joey Wentz. Esta flexibilidad financiera pone a Carrasco en una posición donde debe ser indiscutiblemente superior para forzar un movimiento en el roster de 40.

¿MLB o agencia libre?

La cláusula de salida en el contrato de Carrasco agrega una capa de urgencia a su situación. Si el veterano no logra asegurar un puesto en la rotación o en el bullpen de los Bravos al finalizar la primavera, tiene el derecho legal de declararse agente libre para buscar una oportunidad en otra organización que necesite profundidad en su pitcheo abridor.

Con 38 años (y a solo diez días de cumplir los 39), Carrasco está demostrando que la edad es secundaria cuando la salud acompaña y el comando de los pitcheos sigue vigente.