MLB: San Luis refuerza su infield con este mexicano

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Cardenales de San Luis ha hecho oficial la contratación del experimentado infielder mexicano Ramón Urías, quien llega bajo un acuerdo de un año y 2 millones de dólares garantizados, incluyendo una opción mutua para la temporada 2027.

El contrato, que además contempla otros 2 millones de dólares en incentivos por tiempo de juego, posiciona a Urías como una pieza clave para dar equilibrio a una ofensiva que busca recuperar su dominio en la División Central de la Liga Nacional.

Especialista contra zurdos

La llegada del mayor de los hermanos Urías tiene una razón de ser muy clara: su efectividad ante lanzadores siniestros. Con 31 años de edad, el sonorense se perfila como el socio ideal para un pelotón en la tercera base junto a Nolan Gorman. Mientras que Gorman aporta el poder zurdo, Urías llega para castigar a los lanzadores de su misma mano, una faceta donde se mantuvo sólido la campaña anterior.

Durante la última zafra, dividida entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore, Urías dejó un promedio de .241 con 11 cuadrangulares en 391 apariciones al plato. Sin embargo, el dato que enamoró a la gerencia de los Pájaros Rojos fue su OPS de .743 frente a lanzadores zurdos.

Versatilidad defensiva al servicio de San Luis

Más allá de su madero, la capacidad de Urías para cubrir tanto la tercera como la segunda base otorga a San Luis una flexibilidad defensiva invaluable. En una temporada de 162 juegos, contar con un veterano probado que puede rotar en el cuadro interior sin que baje el nivel de guante es un lujo que los Cardenales no quisieron dejar pasar.