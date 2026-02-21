Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 21 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, es la tercera cartelera de la semana 13 de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La jornada de este sábado 21 de febrero, contará con 1 carreras, donde se incluyó el Gulfstream Park Sprint stakes por $125,000. Esta jornada floridense inicia a las 1:20 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.300m, grama (1:20 p.m. VEN)

Three To G (7) estuvo a punto de ganar la última vez y lo puede hacer ahora .

estuvo a punto de ganar la última vez y lo puede hacer ahora Lady Of Lords (10) debuta muy bien puesta para este compromiso.

debuta muy bien puesta para este compromiso. Little Georgie (2) anda muy bien y merece respeto.

Segunda carrera: 1.300m, arena (1:50 p.m. VEN)

Sweet Dream Lady (8) quedó tercera en una carrera similar la última vez .

quedó tercera en una carrera similar la última vez Nazti Z (6) debuta precedida de buenos aprontes. El último voló. Cuidado.

debuta precedida de buenos aprontes. El último voló. Cuidado. Affluenza (3) baja de categoría y podría mejorar respecto a su debut.

Tercera carrera: 1.300m, arena (2:20 p.m. VEN)

Gallant Knight (6) quedó segundo en la selección la última vez .

quedó segundo en la selección la última vez Sound Of The Beast (1) tras dos victorias consecutivas en este nivel, puede repetir .

tras dos victorias consecutivas en este nivel, puede repetir Lou The Body (7) participó en una carrera similar recientemente.

Cuarta carrera: 1.300m, tapeta (2:50 p.m. VEN)

Lodato (3) parece estar en buena posición para repetir su última victoria .

parece estar en buena posición para repetir su última victoria Grand Joker (4) ha competido en esta categoría y podría someter a este grupo.

ha competido en esta categoría y podría someter a este grupo. El Muheet (7) es otro caballo a considerar.

Quinta carrera, 1.000m, tapeta (3:20 p.m. VEN)

Chispuda (11) terminó cerca la última vez y podría decidir .

terminó cerca la última vez y podría decidir Little Gussie (8) ha obtenido buenos resultados en carreras de mayor categoría.

ha obtenido buenos resultados en carreras de mayor categoría. Miss Candy Girl (4) podría mejorar su debut para este compromiso.

Sexta carrera: 1.700m, grama (3:50 p.m. VEN)

High South (9) corrió bien en una carrera más fuerte la última vez, el cambio de jinete lo hará rendir al máximo. Defiende el “Dato clave”.

Séptima carrera: 1.200m, arena (4:20 p.m. VEN)

Jimmies Big Day (6) surge como una gran alternativa para el dividendo.

surge como una gran alternativa para el dividendo. To The Eastside (3) tiene un buen desempeño aquí y podría intentar ganar .

tiene un buen desempeño aquí y podría intentar ganar Proud American (2) venció con contundencia la última vez y podría repetir el éxito.

Octava carrera; 1.800m, arena (4:50 p.m. VEN)

Fancy Gentleman (5) terminó segundo , y parece ser el rival a vencer .

terminó segundo y parece ser el rival a vencer Autobahn (7) participó en una carrera similar recientemente . Decide .

participó en una carrera similar recientemente Decide Infinite Light (3) también participó en una competencia similar, su chance es de primera.

Novena carrera, 1.700m, grama (5:20 p.m. VEN)

Maggie Go (ARG) (11) está en muy buena forma y podría recuperarse de una decepcionante última carrera .

está en muy buena forma y podría recuperarse de una decepcionante última carrera Lady Kathryn (6) quedó segunda en su última carrera. Está lista para el éxito.

quedó segunda en su última carrera. Está lista para el éxito. Mystic Sea (7) terminó cerca la última vez y es un peligro.

Décima carrera; 1.200m, arena, Gulfstream Park Sprint Stakes, $125,000 (5:50 p.m. VEN)

Damon's Mound (6) parece difícil de vencer tras su impresionante victoria la última vez .

parece difícil de vencer tras su impresionante victoria la última vez Wound Up (5) podría correr bien tras una actuación destacada en una categoría superior.

podría correr bien tras una actuación destacada en una categoría superior. Jack's Promise (2) podría ser el principal peligro tras una victoria la última vez.

Undécima carrera; 1.664m, tapeta (6:20 p.m. VEN)

More Than Glory (4) se está acercando para la victoria. Carrera pareja .

se está acercando para la victoria. Carrera pareja Geaux Amy (2) ganó dos veces y podría repetir en este lote.

ganó dos veces y podría repetir en este lote. Compass Rises (1) tiene un excelente rendimiento en carreras de descenso y podría recuperarse de su tercer puesto la última vez.

Duodécima carrera; 1.300m, grama (6:50 p.m. VEN)